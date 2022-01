Bolsonaro ricoverato d'urgenza per occlusione intestinale: il presidente brasiliano trasportato in elicottero

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato d'urgenza a causa di una sospetta occlusione intestinale, secondo quanto riportato dai media locali. Bolsonaro, 66 anni, presidente del Brasile dal 2019, è stato portato all'ospedale Vila Nova Star di San Paolo.

Chi è Jair Bolsonaro? Il presidente del Brasile ricoverato d'urgenza: dalle idee di estrema destra alla vita privata

Bolsonaro ricoverato d'urgenza per sospetta occlusione intestinale

Il presidente brasiliano è stato ricoverato stamattina per sospetta occlusione intestinale dopo aver manifestato dolori addominali durante le vacanze a Santa Caterina. Lo rende noto la Cnn citando il medico Antonio Luiz Macedo, il chirurgo che operò Bolsonaro dopo l'accoltellamento subito durante la campagna elettorale nel settembre del 2018 e che da allora lo segue personalmente.



Bolsonaro è stato trasportato in elicottero e si sottoporrà a esami diagnostici per individuare la causa esatta del suo malessere. Ad accompagnarlo in volo sono state la moglie Michelle Bolsonaro e la figlia Laura, atterrate nella notte a Congonhas. Il presidente brasiliano è stato ricoverato l'ultima volta il 14 luglio 2020 per curare una subocclusione intestinale.