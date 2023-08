Portogallo, nato primo bambino concepito con fecondazione post-mortem: il papà di Hugo Guilherme è morto di cancro nel 2019

Si chiama Hugo Guilherme il primo bambino nato grazie alla fecondazione post mortem. Il piccolo è venuto al mondo nell'ospedale di Oporto, in Portogallo, e pesa quasi quattro chili. Il nome è stato scelto dal padre prima di morire. Sì perché il papà del neonato è morto di cancro nel 2019, a 29 anni, non senza però aver prima lasciato il suo seme crioconservato e un'autorizzazione scritta a procedere alla fecondazione assistita.

Embrioni umani sintetici ottenuti con le staminali: tecnica rivoluzionaria che esclude ovuli e spermatozoi

Cosa è successo

Una dura battaglia legale, condotta dalla vedova Ângela Ferreira, madre del piccolo Hugo Guilherme. La legge portoghese sulla procreazione assistita risaliva al 2006 e proibiva la fecondazione con materiale genetico di un donatore defunto.

Il paradosso però era che il divieto si potesse applicare solo ai donatori di famiglia e non agli anonimi, che in quanto tali potrebbero essere già deceduti.

La battaglia legale

È stato l'impegno di Ângela, protagonista da allora di documentari e servizi giornalistici, a portare prima a una raccolta di firme e poi a un dibattito non solo parlamentare ma anche sociale, in cui il Partito socialista, i comunisti e il Blocco di sinistra hanno deciso insieme di modificare la legge, inserendo il Portogallo tra i non molti paesi che permettono questa pratica dopo la morte di uno dei coniugi. La modifica della legge fu approvata a marzo del 2021 e promulgata dal presidente della Repubblica, dopo un suo primo veto, a novembre dello stesso anno.