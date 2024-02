Biden «smemorato e anziano», il report che imbarazza il presidente Usa. Lui: «La mia memoria è ok» (ma fa un'altra gaffe)

«Un uomo simpatico, ben intenzionato, anziano e con poca memoria». Potrebbero essere parole affettuose per descrivere un nonno un po' distratto, ma sono quelle che il procuratore speciale Robert Hur ha usato per descrivere il presidente Joe Biden. Parole che hanno subito creato un'eco pericolosa per Biden, che da tempo oramai deve fare i conti con la diffusa convinzione che stia soffrendo di demenza senile. Molti esperti legali hanno commentato con aperta disapprovazione le parole di Hur, contenute nel rapporto sulla gestione dei documenti riservati da parte di Joe Biden dopo la fine dei suoi otto anni da vicepresidente. Hur, un ex procuratore che era stato nominato da Trump, è stato scelto per indagare sui documenti nel gennaio 2023 dal ministro della Giustizia Merrick Garland per evitare sospetti di favoritismi nei confronti di Biden.

LE CONCLUSIONI

Nel rapporto finale Hur stabilisce che non ci sono i termini per incriminare Biden, ma non risparmia al presidente vari strali, in primis per il modo disordinato con cui ha conservato i documenti confidenziali, che avrebbe presentato «seri rischi per la sicurezza nazionale».

Hur si è però addentrato in un territorio inusuale per casi del genere, citando i vuoti di memoria del presidente sulle date di eventi importanti, come la morte del figlio Beau.

I legali della Casa Bianca hanno reagito con indignazione: «Non crediamo che il trattamento riservato dal rapporto alla memoria del presidente Biden sia accurato o appropriato hanno scritto Bob Bauer e Richard Sauber -. Il rapporto utilizza un linguaggio altamente pregiudizievole per descrivere un evento comune tra i testimoni: la mancanza di memoria di eventi vecchi di anni».D'altro canto, il fatto che il presidente non

abbia tentato di ostacolare le indagini di Hur, ma abbia collaborato sottoponendosi anche a due sedute di interrogatorio lo scorso ottobre, hanno fatto sì che il procuratore speciale abbia rifiutato di considerare possibili incriminazioni. I documenti per di più erano stati trovati e restituiti dallo stesso Biden, come peraltro era successo anche al vicepresidente Mike Pence, che allo stesso modo aveva trovato a casa sua documenti segreti dimenticati e li aveva consegnati all'Fbi.

Sia Biden che Pence avevano controllato i loro uffici e le loro dimore dopo l'esplosione dello scandalo dei documenti top secret che Donald Trump si era portato via lasciando la Casa Bianca. Diversamente da Biden e Pence, Trump ha ostacolato la giustizia, mentendo agli agenti dell'Fbi incaricati di recuperare la documentazione, spostando le casse di documenti in modo che non fossero trovate, e chiedendo ai suoi dipendenti di mentire sulla loro presenza. Per mesi ha resistito alle richieste di restituire i faldoni e quando ne ha restituiti alcuni ha giurato che erano tutti, mentre invece erano solo una parte.

LA REAZIONE

Come conseguenza di questo comportamento, Trump è stato incriminato e dovrebbe essere sottoposto a processo nel mese di agosto, a ridosso cioè delle elezioni di novembre. Ma intanto l'ex presidente ha colto al balzo la pubblicazione del rapporto su Biden per lanciare le sue accuse: «Il caso di Biden è 100 volte diverso e più grave del mio ha sostenuto -. Questo caso dimostra che il sistema giudiziario ha un doppio standard e i processi contro di me sono selettivi e incostituzionali!».

In realtà ieri a Trump le cose sono andate bene, perché l'udienza alla Corte Suprema sul suo diritto di comparire sulle schede elettorali è sembrata provare che i giudici sono schierati con lui e in disaccordo con lo Stato del Colorado che lo ha definito «ineleggibile» sulla base del 14° emendamento che vieta di correre per posizioni federali a coloro che abbiano tradito il giuramento alla Costituzione e abbiano partecipato a insurrezioni. La Corte dovrebbe ancora esprimersi però sulla «immunità assoluta» che Trump sostiene di avere su ogni sua azione da presidente. Punto sul quale è probabile che i giudici siano meno amichevoli di quanto sono stati ieri.

As Pres. Biden defended himself from the special counsel's claim he exhibited "diminished faculties and faulty memory," he committed a gaffe while discussing the Israel-Hamas War, mistakenly referring to Egypt’s leader Abdel Fattah El-Sissi as “the president of Mexico." pic.twitter.com/yVf5AO7aRi — ABC News (@ABC) February 9, 2024

MA IN CONFERENZA UN'ALTRA GAFFE

Biden si è detto soddisfatto di essere stato completamente assolto da ogni crimine e ha voluto rimarcare la differenza fra sè e Donald Trump. Sul caso «io ho collaborato con la giustizia, deponendo per cinque ore in due giorni, l'8 e il 9 ottobre, all'indomani dell'attacco di Hamas contro Israele, quindi nel bel mezzo di una crisi internazionale. Trump al contrario ha mentito e non ha collaborato», ha attaccato Biden. Tuttavia, il commander-in-chief non ha gradito le note del procuratore sui suoi presunti problemi di memoria, in particolare il riferimento al fatto che non ricorderebbe la data della morte del figlio Beau, stroncato da un cancro a 45 anni. «Come ha osato?», ha dichiarato Biden visibilmente scosso. «Non ho bisogno di nessuno che mi ricordi quando è morto mio figlio: ricordo ogni minuto, ogni istante di quel giorno». Visto l'interessa che la parte del rapporto sulle capacità mentali del presidente Usa ha suscitato sui media, Biden ha voluto chiarire che la sua memoria «è buona: guardate che cosa ho fatto da quando sono presidente». E poi ha scherzato con il corrispondete della Fox alla Casa Bianca. «Forse la mia memoria è cattiva perché ti ho permesso di farmi la domanda», ha detto. Ma poi è caduto in un'altra gaffe, definendo il leader egiziano Al-Sisi come «presidente del Messico». Un errore che ovviamente non è sfuggito ai media americani. E ai social, dove il video è diventato subito virale.