Droga dello stupro al party con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il partito Spd: «Atto mostruoso»

Uno scandalo scuote la Spd del cancelliere tedesco Olaf Scholz. Almeno nove donne che partecipavano alla tradizionale festa dell'estate riservata ai membri del partito sono state vittime della cosiddetta «droga dello stupro». Durissima la condanna dai vertici dei socialdemocratici, che hanno parlato di «atto mostruoso» e hanno chiarito di aver denunciato subito l'accaduto alla polizia.

Droga dello stupro al party della Spd, cosa è successo

Il caso, di cui ha dato notizia il quotidiano berlinese Tagesspiegel, risale a mercoledì scorso. Alla festa, organizzata in cancelleria prima della pausa parlamentare, avevano preso parte circa un migliaio di persone, incluso Scholz, insieme con molti deputati e i loro collaboratori. Il giorno dopo, le forze dell'ordine hanno comunicato di aver ricevuto una denuncia da una giovane di 21 anni, che non ricordava nulla.

La denuncia

La ragazza ha riferito soltanto di aver consumato cibo e bevande analcoliche, e di essersi sentita male, con nausea e vertigini. A quel punto è stata aperta un'indagine contro ignoti per gravi lesioni personali e nel frattempo sono arrivate segnalazioni di almeno altri 8 casi, ha riferito l'Spd. Secondo i media tedeschi, le vittime hanno ingerito le cosiddette 'gocce KÒ, una droga liquida insapore facilmente mescolabile alle bevande che dà una serie di effetti nocivi, dalla perdita di memoria a breve termine allo svenimento. Vengono utilizzate dagli aggressori soprattutto per commettere abusi sessuali, ma anche per furti.

La reazione dei vertici Spd

Per i vertici dell'Spd è stato «uno shock». «Mi fa arrabbiare che una cosa del genere possa accadere in un evento organizzato» dal partito, ha sottolineato il co-leader (insieme a Scholz) Lars Klingbeil, auspicando che i responsabili siano arrestati e perseguiti quanto prima. Un portavoce ha confermato che la festa era riservata ai membri del partito e si poteva partecipare solo su invito. Aggiungendo poco altro, salvo che «ci sono ancora poche certezze» e che «la polizia sta indagando».

Wir sind alle entsetzt über diesen unglaublichen Vorgang und werden alles in unserer Macht stehende tun, um das aufzuklären. Allen die es betrifft, empfehle ich, dies anzuzeigen. Und natürlich ist die @spdbt-Fraktionsspitze für die Betroffenen jederzeit ansprechbar. https://t.co/5xudSnzr6l — Katja Mast (@KatjaMast) July 8, 2022

Secondo il Berliner Zeitung, l'anno scorso nella capitale tedesca sono stati registrati dalla polizia 22 casi di aggressione con droghe da stupro. Il loro numero effettivo, tuttavia, potrebbe essere essere più alto, perché molte vittime hanno pochissima memoria dell'aggressione subita o si vergognano di sporgere denuncia. Proprio per questo una funzionaria del gruppo parlamentare dell'Spd, Katja Mast, ha invitato chi ha partecipato al party a farsi avanti. Non escludendo che le vittime alla festa in cancelleria possano essere molte di più.