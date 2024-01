Bambino da solo a casa per 2 anni a Parigi. «Mangiava i pomodori rubati al vicino». La madre condannata, lo ha abbandonato per vivere con il compagno

Un bambino di 9 anni ha trascorso due anni vivendo da solo, quasi come un adulto. Di tanto in tanto, gli abitanti del complesso residenziale “La Foucaudie” a Nersac, in Francia, vedevano il suo volto alla finestra. I suoi vicini l'hanno cercato di aiutare, ma poi hanno dato l'allarme.

La madre condannata, lo ha abbandonato

La madre è stata condannata questo martedì a diciotto mesi di carcere, dodici dei quali sospesi. La pena a sei mesi verrà scontata con braccialetto elettronico.

L'imputazione riguarda la negligenza nei confronti di un minore, perché ha lasciato vivere così suo figlio dal 2020 al 2022 mentre lei viveva altrove, a 5 chilometri di distanza.

Secondo l'indagine dei gendarmi, il piccolo, allora studente di 6a elementare, era stato abbandonato a se stesso tra i 9 e gli 11 anni mentre sua madre, una donna di 36 anni che si prendeva cura di lui vivevendo a una manciata di chilometri di distanza con il suo compagno. Di tanto in tanto andava a trovare il figlio in scooter per dargli del cibo.

La piccola vittima si nutriva per la maggior parte del tempo di biscotti, scatolette o pomodori rubati dal balcone vicino. "Ho fatto un piccolo orto e il piccolo è venuto discretamente a prendere i pomodori da mangiare", ha spiegato un vicino a TF1.

Il bimbo e le condizioni precarie in cui viveva

L'appartamento in cui viveva non era riscaldato e non aveva elettricità. Il ragazzo si avvolgeva nelle coperte per affrontare i mesi invernali. Tuttavia, queste terribili condizioni non gli impedirono di frequentare quotidianamente la scuola dove ha ottenuto buoni risultati. "Era sorridente, un ottimo studente, sempre pulito, educato... Nessun segno indicava che fosse abbandonato", ha confermato Barbara Couturier, sindaco di Nersac. Alcuni compagni avevano iniziato a dubitare: “Ha detto ai compagni che mangiava da solo e prendeva l’autobus da solo. Non è uscito, è rimasto a casa”, ha detto un compagno a TF1.

Oggi il bambino ha ritrovato la sua stabilità, dopo essere stato affidato per un anno a una famiglia. Non vuole più vedere sua madre, che è andata a trovarlo solo due volte nell'ultimo anno. Una vicina racconta: “Io e un’amica le abbiamo detto di non lasciarlo solo, lei ci ha fatto capire che non erano assolutamente affari nostri”.