Lione, bimba di 11 mesi uccisa con l'acido all'asilo dalla maestra: non voleva sentirla piangere. Il papà è italiano

Una bambina di 11 mesi è stata uccisa all'asilo dalla maestra perché non voleva sentirla piangere. Alla piccola è stato fatto ingerire acido muriatico. È successo mercoledì scorso a Lione, dove la bimba viveva con il papà italiano che si era trasferito da Torre Boldone, in provincia di Bergamo, per motivi di lavoro. A riportare la notizia, oltre ai giornali francesi, è Prima Bergamo.

APPROFONDIMENTI PESCARA Bimba azzannata al volto da un pitbull, la proprietaria rischia la... L'INCHIESTA Bimba colpita nell'auto in corsa da un trattore, indagati anche... TREVISO Lorenzo Tassoni, l'eroe che ha preso al volo la bimba caduta dal... NAPOLI Bambina annegata a Torre Annunziata: Vittoria era in spiaggia con la...

Bambina uccisa con l'acido, la confessione

L'educatrice, 27 anni, ha ammesso di aver di aver versato in gola lun prodotto per lavandini nell'interrogatorio avvenuto subito dopo l'arresto. La nonna paterna della piccola è partita ieri sera dalla cittadina bergamasca per raggiugere il figlio.

La donna ora si trova in carcere ed è accusata di omicidio. Secondo quanto affermato dal suo legale la maestra avrebbe agito per rabbia, non rendendosi conto delle conseguenza, senza l'intenzione di uccidere la bambina. Secondo l'avvocato la donna starebbe vivendo una «situazione personale particolare» e probabilmente «non doveva essere lasciata sola con la bambina».