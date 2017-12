Scompare dalla culla a tre anni, il corpicino ritrovato in un torrente: arrestato il fidanzato della madre

come riporta il Sun.

Le ricerche di, scattate negli Stati Uniti, potrebbero aver avuto un esito drammatico: la piccola scomparsa a tre anni dalla sua culla a Jacksonville sarebbe stata trovata morta. La madre Kristy l'aveva messa a letto come tutte le sere, ma lo scorso lunedì mattina, 27 novembre, non l'aveva più trovata al suo posto. In un torrente sono stati ritrovati dei resti che potrebbero appartenere alla bambina,"Quasi sicuramente il corpo che abbiamo trovato è quello di Mariah – ha spiegato lo sceriffo Hans Miller -. Purtroppo, speravamo tutti in un epilogo migliore di questa vicenda. Tuttavia, aspettiamo i risultati dell'autopsia e poi decideremo come muoverci e cosa fare in via definitiva". Le autorità hanno arrestato il fidanzato della madre,32 anni, con precedenti per furto. L'uomo è accusato dell'occultamento di cadavere, ma gli inquirenti ipotizzano, in via ufficiosa, anche l'omicidio.Sembra che l'uomo si trovasse in casa con la piccola e sua madre la notte della scomparsa e si sia liberato del suo corpicino dopo aver capito che Mariah non era morta per cause naturali. Kimrey aveva dichiarato che la piccola era stata rapita da uno sconosciuto.