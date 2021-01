Bali, la spiaggia invasa dalla plastica: «Raccolte circa 90 tonnellate, ma i rifiuti continuano ad arrivare»

Foto orribili che stanno facendo il giro del web arrivano dalle famose spiagge di Bali: oggi sono disseminate di rifiuti di plastica, in quello che secondo gli esperti sta diventando un evento catastrofico causato dai monsoni e dalla cattiva gestione dei rifiuti, oltre che dalla crisi globale dell'inquinamento marino. Lo riporta il sito online del Guardian. Le autorità stanno lottando per tenere il passo con la marea di spazzatura che viene riversata sulle spiagge di Kuta, Legian e Seminyak, dove venerdì e sabato sono state raccolte circa 90 tonnellate di rifiuti. Wayan Puja, dell'agenzia per l'ambiente e i servizi igienico-sanitari della zona di Badung, ha dichiarato: «Abbiamo lavorato molto duramente per ripulire le spiagge, tuttavia la spazzatura continua ad arrivare».

APPROFONDIMENTI ANIMALI «L'inquinamento da plastica ha ucciso centinaia di cammelli... MONDO Russia, l'incredibile scoperta tra i rifiuti della differenziata RIETI Montagne di plastica ammassate sulle sponde del lago del Turano dopo... MONDO Le spiagge di Bali invase dalla plastica

«L'inquinamento da plastica ha ucciso centinaia di cammelli nel deserto»: l'allarme degli esperti

Il governo indonesiano ha lanciato una strategia nazionale nell'aprile 2020 per combattere la «crisi incombente» dei rifiuti di plastica che sta colpendo l'ambiente marino e l'economia del paese. Denise Hardesty, una delle principali ricercatrici presso l'agenzia scientifica australiana CSIRO ed esperta di inquinamento globale da plastica, ha affermato che attualmente viene raccolta una «quantità enorme» di plastica dalle spiagge e che peggiora ogni anno. «Non è un fenomeno nuovo, accade ogni anno, ed è cresciuto nell'ultimo decennio», ha affermato. I rifiuti sulle spiagge aumentano in linea con l'aumento globale della produzione di plastica.

Delfino intrappolato nella lenza rischia di morire: salvato all'ultimo momento dagli ambientalisti

Gattina legata con lo scotch e gettata via nel bidone: salvata prima dell'arrivo del camion rifiuti

Ultimo aggiornamento: 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA