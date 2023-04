Bakhmut è in mano ai russi? L'intelligence britannica: «Putin ha preso la città ma ha perso più di 30 mila soldati»

«La bandiera russa è issata sul palazzo dell'amministrazione di Artemovsk (il nome russo di Bakhmut, nda.)». Lo ha annunciato il fondatore dei miliziani Wagner Yevgeny Prigozhin, secondo quanto riporta la Tass.

«E' il 2 aprile, 23:00 in punto. Dietro di me c'è l'edificio dell'amministrazione comunale (di Artemovsk). Questa è la bandiera russa in memoria di Vladlen Tatarsky, morto in un'esplosione a San Pietroburgo. Abbiamo preso Bakhmut», ha detto Prigozhin. «Il nemico è rimasto nei quartieri occidentali», ha aggiunto Prigozhin. Il colpo di stato è savvenuto presso l'Artemiv Metal Processing Plant (Azom) con l'aiuto del gruppo Tochka-U.

Secondo l'intelligence militare britannica, le forze russe hanno gradualmente conquistato una parte maggiore di Bakhmut, ma più di 30 mila soldati russi sono morti, in feroci combattimenti della guerra, nel tentativo di conquistare la città per molti mesi.

L'esercito ucraino ha affermato di avere ancora il controllo di Bakhmut. La precisazione fa seguito all'annuncio fatto ieri sera dal capo dei mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin di avere conquistato la cittadina del Donbass, da tempo teatro di furiosi combattimenti. «Il nemico non ha interrotto il suo assalto a Bakhmut. Tuttavia, i difensori ucraini difendono coraggiosamente la città, respingendo numerosi attacchi nemici», ha scritto lo stato maggiore ucraino sulla sua pagina Facebook.

Le forze ucraine sono impegnate in battaglie «particolarmente complicate» contro i soldati russi nella città orientale di Bakhmut, ha dichiarato lunedì Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino non ha dato alcun aggiornamentio sulle sue milizie impegnata a Bakhmut dopo che il capo del gruppo Wagner ha affermato che le sue truppe, impegnate da mesi nell'accerchiamento e nella conquista della città bombardata, hanno issato la bandiera russa sull'edificio amministrativo.

«Da un punto di vista legale, Bakhmut è stata presa. Il nemico è concentrato nelle zone occidentali», ha dichiarato Yevgeny Prigozhin in un video pubblicato sull'account Telegram del suo servizio stampa. Secondo l'intelligence militare britannica, le forze russe hanno gradualmente conquistato una parte maggiore di Bakhmut, ma hanno subito 30.000 perdite in termini di uomini.

I capi della difesa ucraina hanno dichiarato in un aggiornamento di lunedì che Bakhmut e molte altre città, tra cui Avdiivka, sono l'epicentro delle ostilità. Zelensky, nel suo discorso video di domenica sera, ha ringraziato i soldati che combattono a Bakhmut, Avdiivka e Maryinka. Il viceministro della Difesa ucraino Hanna Maliar aveva precedentemente descritto la situazione a Bakhmut come «tesa».

Wagner mercenary reportedly inside the Bakhmut district state administration building. They claim the Wagner flag is hoisted on the roof of the building. Waiting for more confirmation. pic.twitter.com/jygFsFEox3

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 3, 2023