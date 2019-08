perde carburante e i passanti arrivano con le taniche per raccoglierla. Poi, il mezzo è: almeno 57 i morti carboniozzati. Strage in, dove sono almeno57 le persone che cercavano di raccogliere ilda un' autocisterna nei pressi della cittadina di, in Tanzania , sono rimaste. Altre 70 risultano ferite. Lo riferiscono i media locali. Lesono in maggior parte motociclisti e venditori di cibo che lavoravano sulla strada dell'esplosione.

BREAKING NEWS: Petrol tanker goes up in flames in Itigi, #Tanzania killing more than 100 people... poleni watanzania walopoteza maisha @ITVTANZANIA @MariaSTsehai pic.twitter.com/9xiidhoAWI