Aeroporto di Amburgo chiuso e poi riaperto: minaccia di un attentato a bordo di un volo da Teheran

Paura ad, dove a causa di una minaccia di attentato a un aereo proveniente dalla capitale iraniana, le operazioni di volo all'aeroporto tedesco sono state completamente sospese»: lo scrive l'agenzia tedesca Dpa citando una portavoce dello scalo e precisando che dalle 12:40 ora locale e italiana «non ci sono stati né decolli né atterraggi». Un portavoce della Polizia federale ha dichiarato che in mattinata la stessa Bundespolizei ha ricevuto una e-mail con la minaccia di un attentato contro il voloe che questo avvertimento è stato preso molto sul serio, scrive sempre la Dpa. L'aereo, che era atterrato ad Amburgo circa alle 12:20, si trova ora in un'area speciale. I 198 passeggeri e i 16 membri dell'equipaggio nel frattempo hanno lasciato l'aereo e sono stati sottoposti a controlli di sicurezza in un'area separata. Il velivolo e i bagagli sono stati perquisiti.