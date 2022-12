Atene, in fiamme l'auto di Susanna Schlein (sorella di Elly): è la prima consigliera dell'ambasciata italiana. Probabile matrice anarchica

L'incendio, il boato e la paura: la Farnesina condanna con la massima fermezza il grave atto criminoso commesso ad Atene a danno della prima consigliera Susanna Schlein e della sua famiglia: durante la notte ignoti hanno incendiato una delle sue auto, andata completamente distrutta dopo un'esplosione. La donna è sorella di Elly Schlein (che a breve dovrebbe sciogliere la riserva sulla propria candidatura alla segreteria del Pd).

Svegliata da alcuni botti in rapida successione, Schlein si è accorta del tentativo di appiccare il fuoco a una seconda auto vicina alla quale è stata rinvenuta una molotov con la miccia semi-consumata. La polizia sta effettuando i necessari rilievi scientifici ed investigativi. La Farnesina esprime vicinanza e massima solidarietà a Susanna Schlein e alla sua famiglia.

«Esprimo la vicinanza mia personale e del Governo italiano al Primo Consigliere dell'Ambasciata d'Italia ad Atene, Susanna Schlein, e la profonda preoccupazione per l'attentato che l'ha colpita, di probabile matrice anarchica. Seguo la vicenda con la massima attenzione, anche tramite il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi in visita ad Atene». Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una nota.

«Attentato contro il Primo Consigliere dell'Ambasciata d'Italia in Grecia. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà». È quanto scrive su Twitter il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aggiungendo che «oggi sarò ad Atene per incontrare il Primo Ministro Kyriakos Kmitsotakis. Visiterò l'Ambasciata d'Italia».