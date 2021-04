AstraZeneca, in Olanda 10 milioni di dosi (su 11 ordinate) resteranno inutilizzate

In Olanda nessuno vuole vaccinarsi con AstraZeneca. Lo dimostrano i numeri raccontati da Jaap Van Delden, capo del dipartimento vaccinazioni dell'Istituto di sanità pubblica: degli 11 milioni di dosi ordinate, solo 1,5 milioni sono stati effettivamente utilizzati. Il Paese, come altri in Europa, ha limitato ad inizio aprile la somministrazione agli over 60 a causa del rischio dei rari casi di trombosi. Ma la paura ha fatto breccia specialmente nel cuore degli olandesi, così in tantissimi hanno rifiutato il vaccino dopo la decisione delle autorità sanitarie.

L'Olanda ha circa 17 milioni di abitanti ma per fronteggiare l'emergenza aveva ordinato 11 milioni di dosi AstraZeneca, usandone perà solo 1,5 milioni. Van Delden, intanto, è finito nel mirino dei medici per le sue parole al quotidiano AD: «Le sue parole rischiano di compromettere ulteriormente la fiducia dei cittadini nel vaccino AstraZeneca e di danneggiare la campagna di vaccinazione». L'Istituto di sanità pubblica ha comunque assicurato che il Paese dispone di dosi sufficienti di altri vaccini.