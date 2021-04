Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE MISUREBERLINO Di fiasco in fiasco la campagna vaccinale in Germania arranca: dopo un anno di chiusura i tedeschi sono esausti e furiosi col governo. L'ultima chicca è stato il disastro AstraZeneca, con lo stop and go su somministrazione, fasce di età e rischi del vaccino anglo-svedese, deciso dal governo di Angela Merkel. La Germania raccomanda adesso l'inoculazione solo sopra i 60 anni, mentre l'Olanda l'ha stoppato per tutte le età. I...