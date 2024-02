Arma nucleare nello spazio, cos'è e cosa rischiamo: comunicazioni globali k.o. e detriti in orbita. Usa: «Putin pronto a lanciarla»

Un'arma nucleare nello spazio. È la nuova minaccia che arriva dalla Russia e che gli Stati Uniti, nonostante le smentite di Putin in persona, sembrano prendere molto sul serio. Washington ha riferito agli alleati che la Russia potrebbe dispiegare un'arma nucleare o una finta testata nello spazio già nel corso del 2024. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Mosca sta sviluppando capacità che potrebbero mettere ko i satelliti usando un'arma nucleare.

Putin alla studentessa italiana: «Il vostro Paese ci è sempre stato vicino. Sono contrario alle armi atomiche nello spazio»

Secondo le valutazioni preliminari degli Usa, la Russia non intende dispiegare nessuna arma orbitale, il rischio però è quello di un incidente e di una esplosione nucleare che potrebbe creare problemi ai sistemi di comunicazione.

Cosa succederebbe se esplodesse

Nei giorni scorsi il segretario di stato Usa, Antony Blinken, ha sollevato la possibilità di una mossa del genere con i suoi omologhi cinese e indiano e li ha invitati ad agire. Il messaggio, lanciato a margine della conferenza sulla sicurezza di Monaco, sarebbe stato netto secondo il New York Times: qualsiasi detonazione nucleare nello spazio distruggerebbe non solo i satelliti americani, ma anche quelli di Pechino e Nuova Delhi e i sistemi di comunicazione globale crollerebbero, mandando in tilt tutto, dai servizi di emergenza ai telefoni cellulari, alla regolazione di generatori e pompe di benzina.

I detriti dell'esplosione si disperderebbero in tutta l'orbita terrestre bassa e renderebbero la navigazione difficile se non impossibile per tutto, dai satelliti Starlink utilizzati per le comunicazioni Internet, ai satelliti spia.

Dal momento che Putin ha espresso chiaramente il suo disprezzo per gli Stati Uniti, avrebbe detto Blinken, spetta ai leader di Cina e India, al presidente Xi Jinping e al primo ministro Narendra Modi, dissuaderlo da ciò che potrebbe trasformarsi in un disastro.

Come funziona l'arma spaziale della Russia

Nella sua ricostruzione, il Nyt scrive che quando Mosca condusse una serie di lanci segreti di satelliti militari nel periodo dell'invasione dell'Ucraina all'inizio del 2022, i dirigenti dell'intelligence americana iniziarono ad approfondire cosa stessero facendo esattamente i russi. Successivamente, le agenzie di spionaggio hanno scoperto che Mosca stava lavorando su un nuovo tipo di arma spaziale che potrebbe minacciare le migliaia di satelliti che mantengono connesso il mondo.

Nelle ultime settimane è circolato un nuovo allarme da parte degli 007 Usa: un altro lancio potrebbe essere in cantiere, e la domanda è se la Russia intende usarlo per mettere in orbita una vera arma nucleare nello spazio, violando un trattato vecchio di mezzo secolo. Le agenzie di intelligence sono divise sulla probabilità che Putin arrivi a tanto, ma le informazioni su questo scenario sono motivo di preoccupazione urgente per l'amministrazione Biden.

I possibili scenari

Anche se la Russia mettesse in orbita un'arma nucleare, i dirigenti americani concordano nel ritenere che non verrebbe fatta esplodere. Ma si nasconderebbe come una bomba a orologeria in orbita bassa, per ricordare che Putin - se fosse troppo pressato con le sanzioni o con l'opposizione militare alle sue ambizioni in Ucraina o altrove - potrebbe distruggere le economie senza prendere di mira gli esseri umani sulla terra.

Putin nega tutto

Vladimir Putin ha affermato di non avere obiezioni a contatti con gli Stati Uniti sulla stabilità strategica attraverso i ministeri degli Esteri e della Difesa, rendono noto i media russi. La Russia - ha aggiunto, in un incontro con il ministro della Difesa, Sergei Shoigu - è sempre stata contraria al dispiegamento di armi nucleari nello spazio e lo ribadisce ora, con una posizione chiara e trasparente. «Abbiamo anche proposto di rafforzare questo lavoro congiunto, dopo gli accordi esistenti nel settore».