Angus Cloud morto per overdose: la star di Euphoria ucciso da un mix di fentanyl e cocaina

Angus Cloud, emerge la verità sulla sua morte. L'attore della popolare serie tv "Euphoria", è scomparso a soli 25 anni nella sua casa di Oakland (Stati Uniti).

Lì era nato nel 1998 e lì era tornato a vivere, dopo un periodo trascorso a Los Angeles. Il suo corpo privo di sensi fu ritrovato dai familiari il 31 luglio.

Angus Cloud, la causa della morte. La mamma: «Non voleva suicidarsi, forse overdose accidentale»

Angus Cloud ucciso da un mix di droghe

Una miscela di droghe ha stroncato la vita dell'attore americano Angus Cloud, diventato famoso per il suo ruolo nella serie Hbo Euphoria. Lo ha rivelato l'autopsia, eseguita sul corpo del 25 enne morto a fine luglio. « Cloud è deceduto a causa di una miscela letale di fentanyl, cocaina, metanfetamine e benzodiazepine. La sua è considerata un'overdose accidentale», ha detto all'Afp un portavoce del Dipartimento di patologia forense della contea di Alameda, in California. L'attore ha interpretato il trafficante di droga Fezco «Fez» O'Neill a fianco di Zendaya nella serie vincitrice di numerosi Emmy Awards. Aveva da poco dovuto fare i conti con la morte del padre e soffriva di problemi di salute mentale, come la famiglia ha spiegato al momento del ritrovamento del corpo nella sua casa di Oakland, in California.

Angus Cloud, come è morto l'attore di Euphoria? La scomparsa del papà (da una settimana)