Anais Robin, morta in un incidente stradale la cantante francese star dei social: aveva 21 anni

Anais Robin, cantante francese di 21 anni, è morta sabato scorso (23 marzo) in un incidente stradale. L'entourage della giovane ha pubblicato un lungo messaggio sulle sue pagine social, per confermare la terribile notizia che era stata anticipata da La Voix du nord. L'incidente è avvenuto sabato mattina intorno alle 4 del mattino vicino a Lille.

Il messaggio sui social

«È con profonda tristezza che annunciamo la morte della nostra artista Anais Robin, avvenuta tragicamente a seguito di un incidente stradale sabato notte nel nord della Francia. Anais era una persona amata e apprezzata da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Il suo sorriso radioso, la sua gentilezza e la sua voce rimarranno per sempre impressi nei nostri cuori. In questo momento difficile, esprimiamo la nostra profonda vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari. Condividiamo il vostro dolore e vi offriamo tutto il nostro sostegno. Nel frattempo onoriamo la memoria di Anais e ricordiamo con affetto i preziosi momenti trascorsi con lei in studio, durante le riprese... Riposa in pace, Ancis. Rimarrai per sempre nei nostri cuori».

Chi era

La vittima, 21 anni, aveva iniziato una carriera nel mondo della musica. Il suo video del brano “Un Autre” ha accumulato 1,8 milioni di visualizzazioni su YouTube in soli otto mesi. La giovane cantante era seguitissima sui social, con quasi 500.000 iscritti su TikTok e 155.000 su Instagram. Un percorso che sarebbe stato costellato di successi quello della giovane, che il tragico incidente ha interrotto bruscamente.