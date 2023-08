​Amanda Knox di nuovo mamma, la foto incinta con la bottiglia in mano scatena le polemiche

Amanda Knox sarà madre per la seconda volta. A rivelarlo è una foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, nella quale appare seduta su una panchina mostrando un evidente pancione, e i relativi commenti.

Rudy Guede, la nuova vita a Viterbo dopo Meredith: fidanzato e cameriere in un ristorante. «Quella notte cercai di salvarla»

La prima volta

L'americana nella foto arriccia il naso con quello che sembra un sorriso. Con una bottiglia in mano proprio davanti alla pancia e dei giochi per bambini, uno scivolo e un tappeto, alle spalle. Una seconda possibile nuova gravidanza confermata dalla stessa Knox in un'altra immagine che compare sempre su Instagram nella quale lei e il marito ballano «in una piccola città». «È un annuncio silenzioso che hai già avuto il bambino numero 2? Congratulazioni in ogni caso! È un bambino fortunato!» scrive una follower.

La risposta ai follower

«Nella foto sono incinta di 8 mesi! Ecco perché la mia gonna è tirata su» la risposta di Amanda Knox. Che è già madre di una bambina, Eureka Muse Knox-Robinson, avuta nel 2022 dal marito Christopher Robinson. Negli anni scorsi l'americana venne coinvolta nelle indagini sull'omicidio di Meredith Kercher compiuto a Perugia. Delitto al quale si è sempre proclamata estranea, venendo definitivamente assolta al termine di un lungo e controverso percorso giudiziario.