Alina Kabaeva, chi è la presunta amante di Putin. Dall'oro olimpico alle sfilate di moda, il ritratto

Classe 1983, ginnasta da oro olimpico e modella: Alina Kabaeva è una celebrità definita "la donna più flessibile della Russia". Sarebbe lei la moglie segreta di Vladimir Putin e proprio per questo, secondo quanto riportano fonti affidabili, attualmente si troverebbe in Svizzera al sicuro all'interno di un bunker antiatomico di lusso, data situazione di incertezza derivante dalla guerra in Ucraina. La relazione tra i due non è mai stata confermata da fonti ufficiali visto il massimo riserbo imposto dal Cremlino su tutto ciò che riguarda la vita privata di Putin. Un fatto che non ha fatto che accrescere la curiosità e le indiscrezioni. Ma chi è Alina Kabaeva?

APPROFONDIMENTI MONDO Alina Kabaeva, chi è l'ex ginnasta russa amante di Putin LA RIVELAZIONE «Alina Kabaeva, l'amante di Putin, è nascosta in... LA STORIA Ucraina, «Putin è malato e ha trasferito la famiglia in... MILANO FASHION WEEK Alina, modella ucraina: «Sono nostri fratelli, non doveva... LA GUERRA La disperazione degli ucraini a Roma: «I nostri figli? Vogliono...

Chi è Alina Kabaeva, star della ginnastica ritmica

Nata in Uzbekistan, nel 1983 (38 anni) e figlia di un noto calciatore sovietico, Alina è una star della ginnastica ritmica, tra le più premiate in russia. Ha vinto un oro olimpico ed è stata due volte campionessa mondiale - anche se la vittoria del 2001 a Madrid è stata annullata per doping -. Nonostante l'esordio non facile nel mondo della ginnastica - le allenatrici la consideravano "grassa e poco dotata" - continua ad allenarsi e diventa nel tempo un talento. Nel 1994 al centro tecnico di Mosca viene notata da Irina Viner per la sua scioltezza di schiena e capacità di slancio e 4 anni dopo, nel 1998 vince al campionato europeo. Dopo la delusione del bronzo alle olimpiadi di Sidney del 2000, arriva il successo agli europei di Kiev (2003) e ai mondiali di Budapest e infine l'oro olimpico ad Atene nel 2004, quando ha 21 anni. Nella gara, la ginnasta trionfò con il punteggio di 108.400, battendo tutte negli esercizi con palla, clavette e nastro. Kabaeva si ritirò dall'attività agonistica nel 2007 e non partecipò alle Olimpiadi di Pechino 2008.

Ucraina, scappa dalla guerra e viaggia da solo per 1.000 chilometri: bimbo di 11anni arriva in Slovacchia

«Alina Kabaeva, l'amante di Putin, è nascosta in Svizzera con i loro 4 figli», ecco chi è la misteriosa ex ginnasta russa

Modella e deputata

In Russia la fama di Alina in Russia supera i confini dello sport: è infatti anche una modella protagonista di numerose campagne pubblicitarie ed è stata anche protagonista di un film giapponese. Nel 2007 è stata eletta alla Duma di Stato con Russia Unita, il partito di Vladimir Putin di cui è una fervente sostenitrice a livello politico. Nel 2014 ha poi lasciato il parlamento russo per guidare il consiglio di amminsitrazione del Gruppo Nazionale per i Media, colosso mediatico russo.

Il matrimonio "segreto" con Putin

Il rapporto tra Alina Kabaeva e Vladimir Putin sarebbe iniziato nel 2005, quando il presidente era ancora sposato con l'ex moglie Ljudmila Aleksandrovna, dalla quale ha divorziato nel 2013. Le voci sulla relazione tra id ue non sono mai state confermate: l leader russo ha semper rifiutato di rispondere a domande sulla propria vita personale e anche lei ha sempre negato tutto, anche la nascita dei figli. A pubblicare la notizia fu il quotidiano Moskovsky Korrespondent nel 2008, che fu chiuso immediatamente dopo la notizia e la smentita ufficiale del Cremlino. Le voci però non si sono fermate: secondo le indiscrezioni i due si sarebbero sposati in una cerimonia ortodossa privata e avrebbero avuto due gemelli.