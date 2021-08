Afghanistan, spari all'aeroporto di Kabul: un morto e 3 feriti, coinvolti soldati Usa e tedeschi

All'aeroporto di Kabul si è registrato uno scontro a fuoco tra le forze di sicurezza afghane e assalitori non identificati. Fra le forze afghane si contano un morto e tre feriti. Lo riferisce al-Arabiya che riporta notizie confermate dai militari tedeschi.

Gli scontri tra le forze afghane e assalitori non identificati hanno visto coinvolti anche soldati tedeschi e americani. Nessun militare tedesco è rimasto ferito. Al momento non ci sono altri dettagli.

I rientri in Italia

In arrivo da Kabul altri 203 afghani sono giunti intanto questa mattina all'aeroporto di Fiumicino, grazie al ponte aereo tra l' Afghanistan e l'Italia, via Kuwait, organizzato dalla Difesa. Dapprima trasportati da Kabul a Kuwait City con un C130J dell'Aeronautica Militare, i profughi hanno quindi proseguito il viaggio per Roma con un altro volo militare effettuato con un Boeing KC767. Così come già accaduto per i precedenti arrivi, tutti gli evacuati saranno ora sottoposti in aeroporto a profilassi sanitaria anti Covid prima di essere poi trasferiti con pullman dell'Esercito in strutture dedicate alla loro accoglienza.