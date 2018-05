Afghanistan, kamikaze si fa esplodere nella moschea: 12 morti e almeno trenta feriti

Un attentato suicida in Afghanistan ha provocato la morte di almeno 12 persone in una moschea nella provincia sudorientale di Khost. Almeno 31 person sono rimaste ferite per l'esplosione avvenuta all'interno dell'edificio, utilizzato come centro di registrazione degli elettori in vista delle consultazioni parlamentari e provinciali in programma a Khost City il 20 luglio.



Le vittime erano in parte fedeli che pregavano, in parte persone impegnate a registrarsi per le elezioni. Poche settimane fa un altro kamikaze si è fatto esplodere in un altro centro di registrazione elettorale a Kabul uccidendo 70 persone.

