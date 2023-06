L'aereo del futuro sarà come un drone, senza pilota e volerà a idrogeno: da Londra a New York in 90 minuti

Dopo il "pensionamento" del Concorde, l'aereo superveloce che collegava New York e Londra in 3 ore e mezza, si è aperta la corsa per sostituirlo.

Sono diverse le aziende che stanno immaginando un'alternativa efficace, ma soprattutto sostenibile a livello economico. Tra queste, c'è la Boom Supersonic, che ha progettato il jet Overture, che sta già collaborando con la United Airlines e con la American Airlines per evadere i primi ordini. Tuttavia, ci sono alcune altre società che sperano di creare un aereo ancora più veloce in grado di superare l'Overture e il Concorde, inclusa la startup europea di produzione di aeromobili Destinus.

Aereo senza pilota

Secondo i produttori, l'aereo della Destinus dovrà viaggiare a una velocità cinque volte superiore a quella del suono, riporta Business Insider. Potrà portare 25 passeggeri (ma si pensa anche a un aereo da 600 posti) e salirà 60mila piedi sopra le attuali rotte degli aerei di linea. La particolarità maggiore, riguarderà l'alimentazione e la conduzione. L'aereo si alimenterà a idrogeno e sarà senza pilota, condotto a distanza come fosse un drone. Dovrà viaggiare da Londra a New York in appena 90 minuti, la metà del tempo impiegato dal Concorde. L'azienda punta a registrare i primi ordini nel 2032 e inaugurare la prima rotta commerciale nel 2040.