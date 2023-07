Chiusi 4 ore nell'aereo a terra senza aria condizionata. «Malori per i passeggeri e gli assistenti di volo». Portate via in barella le persone svenute

Diverse persone sono svenute lunedì mentre aspettavano che il loro aereo - che non aveva l'aria condizionata nonostante la grande ondata di caldo di questi giorni - decollasse dall'aeroporto di Las Vegas.

Caldo, oggi bollino rosso in 23 città. L'Inps: «Possibile la cig». E scatta l'allerta incendi

Anche gli assistenti di volo hanno accusato malori durante le quattro ore in cui il gruppo è stato trattenuto sull'aereo bollente. Almeno una persona è stata portata giù dall'aereo su una barella mentre indossava una mascherina per l'ossigeno. Ai passeggeri è stata data la possibilità di scendere dall'aereo, ma avrebbero perso il volo per Atlanta.

Mentre molti hanno scelto di restare, le temperature sono però salite. A Las Vegas «c'erano quasi 50 gradi», si legge nel rapporto del National Weather Service. Dopo essere rimasti seduti sull'aereo per quattro ore, le barelle sono state portate dentro il velivolo e ai passeggeri è stato ordinato di rientrare in aeroporto. Alla fine il volo è stato cancellato.

Las Vegas airplane passengers faint while waiting for takeoff in scorching 111-degree weather — without AC https://t.co/v2EtweGCc2 pic.twitter.com/cPW1A73aNp — New York Post (@nypost) July 18, 2023

Un rappresentante dell'aeroporto ha detto alla Fox di non essere a conoscenza dell'incidente, mentre i funzionari di Delta hanno affermato che stanno indagando. «Ci scusiamo per l'esperienza vissuta dai nostri clienti sul volo 555 da Las Vegas ad Atlanta dell 17 luglio - ha spiegato la Delta -. I team Delta stanno esaminando le circostanze che hanno portato a questi gravi disagi e apprezziamo gli sforzi del nostro personale e dei primi soccorritori dell'Harry Reid International».