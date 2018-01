Statali, stretta sulle visite fiscali: più di una, anche nei weekend

di Sonia Ricci

Visite fiscali con controlli a ripetizione, soprattutto a ridosso del fine settimana o in prossimità delle feste. Incentivi economici ai medici per spingerli a effettuare più accertamenti nelle zone d'Italia meno battute. Da oggi cambiano le regole per i lavoratori che si assentano per malattia, in particolare per gli oltre 3 milioni di dipendenti statali toccati dalla riforma Madia della Pubblica amministrazione.Questa nel 2017 ha previsto la creazione di un Polo unico per la medicina fiscale di cui si occupa l'Inps e che ha di fatto accentato in un'unica struttura tutti i controlli legati alle assenze per malattia. A differenza del passato, infatti, l'Inps ora si occupa di tutti, sia dei lavoratori pubblici che finora venivano controllati dalle Asl regionali e i dipendenti del settore privato, da sempre sotto il cappello dell'istituto guidato da Tito Boeri. Per il funzionamento del nuovo Polo, per ora, sono stati stanziati 17 milioni di euro. La decisione di accentrare i controlli era maturata all'indomani del famigerato capodanno dei Vigili di Roma Capitale. Era la notte a cavallo tra il 2014 e il 2015 e subito scoppiò la polemica sull'assenteismo di massa: si registrarono l'83,5% di assenze dell'ultima ora, ossia malattia e donazione del sangue.LA RETROMARCIARispetto a quanto ipotizzato con l'approvazione della legge Madia, la riforma - almeno per ora - non ha messo mano agli orari di reperibilità dei lavoratori che si assentano dall'ufficio. Restano di sette ore per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e di quattro ore per quelli del settore privato, così come avviene già oggi. Un dietrofront rispetto a quanto annunciato nei mesi scorsi ma giustificato dal fatto che la parificazione delle fasce avrebbe portato inevitabilmente a una riduzione delle finestre orarie per i lavoratori statali e dunque una minore incisività della disciplina dei controlli.