Dragaggi senza autorizzazione: sotto sequestro il bacino portuale

di Paola Treppo

MONFALCONE e PORDENONE - Al termine di una articolata attività di indagine delegata dalla Procura e finalizzata alla verifica dei lavori disvolti nell’area portuale di, i carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Udine hanno dato esecuzione a un decreto dipreventivo emesso dal Gip del Tribunale di Gorizia dell’intera area dei fondali interessata dai dragaggi del, stimata in circa 300.000 metri quadrati; è stato comunqueIl Gip ha disposto anche il sequestro preventivo di, cioè di motopontoni, del valore complessivo di circa; gli uomini del capitano Fabio Di Rezze hanno denunciato a piede libero 4 persone, di cui 2 interne alla società aggiudicataria dei lavori di manutenzione dei fondali del porto, società che ha sede in provincia di, e 2 con mansioni direttive rispettivamente dell’e della Regione Friuli Venezia Giulia.I militari dell'Arma del Noe hanno accertato che le persone, in concorso tra loro e ognuno per il ruolo rivestito, svolgevano un’attività di dragaggio fanghi - per una volumetria di circa 110.000 metri cubi -, senza autorizzazione, mascherandola come manutenzione dei fondali, attività, questa ultima, che non necessita di autorizzazione.I sedimenti non potevano essere refluiti nuovamente in mare come invece veniva fatto, ma dovevano essere collocati in un ambiente conterminato, cioè in una. L'operazione del Noe è stata svolta nell’ambito di una mirata serie di controlli di carattere ambientale coordinati dalla Procura della Repubblica di Gorizia e dal Comando Gruppo per la tutela ambientale di Milano.