Sì allo smart working per i lavoratori fragili della Pa, ma solo per tre mesi. Il governo alla fine ha trovato le risorse per estendere il lavoro agile semplificato per i dipendenti pubblici che soffrono di patologie gravi fino al 30 settembre.

La mini-proroga dovrebbe costare attorno ai 15 milioni. La normativa di miglior favore sul lavoro agile anche per i fragili della Pubblica amministrazione era uno degli ultimi nodi da sciogliere nell’ambito del decreto Lavoro.

Fino a una settimana fa mancavano le coperture. Il decreto del primo maggio deve passare all’esame della Camera per essere convertito in legge entro il 3 luglio. Per quanto riguarda il privato, la proroga fino al 31 dicembre del lavoro agile agevolato per i dipendenti fragili (e i genitori con figli con meno di quattordici anni di età) aveva già ottenuto semaforo verde nei giorni scorsi.