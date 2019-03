Salvini: aumento Iva non scatterà

E il vicepremier poi tocca l'argomento mercato in Cina. «Non mi si dica che la Cina è un paese con il libero mercato»: lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini al Forum di Confcommercio a Cernobbio, aggiungendo comunque di essere contento della visita del presidente cinese e dell'apertura dei mercati «a parità di condizioni».



«Saremo noi a salvare l'Europa, ma l'Europa si salva se cambia» lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini al Forum di Confcommercio a Cernobbio. «Io con questi vincoli - ha aggiunto - non sono in grado di garantire benessere e piena occupazione», ovvero gli obiettivi per cui l'Unione è nata.



«All'appello dell'ex presidente Prodi di mettere la bandiera europea alla finestra io ho messo bandiera del Milan». Lo ha indicato il vicepremier Matteo Salvini nel passaggio dedicato all'Unione Europea del suo discorso davanti alla platea del Forum di Confcommercio.

