«Il nostro impegno dura nella misura in cui sarà possibile realizzare il contratto di governo: quando non sarà possibile finirà ma allora la parola torni al popolo perché senza il suo consenso un governo non può esistere». Un intervento sulle misure previste dal governo sulle pensioni «è quello che chiede Bruxelles ma non lo chiedono gli italiani», ha aggiunto.



La trattativa con Bruxelles «per perseguire prosegue... ma dobbiamo aspettare ancora qualche ora. Forse anche sabato o addirittura domenica ma il fatto che vada avanti significa che tutte le parti vogliono trovare una soluzione».

«Ilpuò alimentare il». Lo ha detto il sottosegretario Giancarload un convegno con Giorgia Meloni su Sovranismo e Populismo.LEGGI ANCHE«Piaccia o non piaccia - ha sottolineato - questo governo risponde ad una volontà degli italiani e il M5s al Sud ha vinto perché gli elettori vogliono il reddito di cittadinanza. Una misura che nel contratto di governo è finalizzata ad incentivare i posti di lavoro ma il pericolo che vedo è che possa alimentare il lavoro nero».