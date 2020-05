Permastelisa venduta agli americani del fondo Atlas

TREVISO - Il gruppo giapponese Lixil ha chiuso l'accordo per la cessione definitiva della Permasteelisa di Vittorio Veneto al fondo americano Atlas Holding. L'azienda trevigiana, leader nei servizi di ingegneria, project management, produzione e installazione di involucri architettonici, è nota per aver lavorato, tra gli altri, alla costruzione di edifici iconici come il Shard a Londra, l'Apple Campus a Cupertino, il nuovo World Trade Center a New York.



I termini della transazione, soggetta alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative, non sono stati resi noti. Il gruppo giapponese aveva acquistato l'azienda veneta nel 2011.



«Siamo lieti di aver raggiunto un accordo che consentirà a Permasteelisa, azienda di livello mondiale, di entrare a far parte della famiglia Atlas e del suo gruppo di business globali. Riteniamo che Atlas sia il proprietario ideale per Permasteelisa, in quanto vanta una solida reputazione in termini di valorizzazione del capitale umano e finanziario necessari per rafforzare le attività del business nel lungo termine» ha affermato Kinya Seto, ad di Lixil. © RIPRODUZIONE RISERVATA