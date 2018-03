L'addio del marito alla giovane moglie «Ciao Maila, ci hai resi supereroi»

di Claudia Borsoi

TARZO - Una famiglia unita. E poi quei colleghi che, sebbene non conoscesseronon si sono tirati indietro ed hanno offerto a Valentino, il marito, le proprie ore di permesso affinché quel tempo che stava scorrendo troppo velocemente verso la morte potesse essere comunque vissuto appieno. «Maila ha senza dubbio tirato fuori il meglio di ognuno di noi» diceall'indomani del funerale con cui ha salutatolache aveva sposato a novembre.«Ricordo quando le ho chiesto di sposarmi, e ricordo ancora di più quando lo abbiamo detto a tutti i suoi parenti... Non ho mai visto tanta emozione tutta insieme ripercorre Valentino - Posso affermare con certezza che ha avuto la famiglia migliore del mondo e, nonostante la tristezza e loche provo in questo momento, sono contento che questa famiglia sia diventata anche la mia». Per Maila, anche prima della malattia, Valentino era il suo eroe. «Mi descriveva come, ma io devo essere sincero, non sarei mai riuscito a essere Iron Man se non avessi avuto alle spalle tutti gli Avengers (supereroi, ndr) ad aiutarmi: suo padre, sua mamma, suo fratello, i suoi nonni, i suoi zii e tutti quelli che ci hanno supportato. Tutti siamo stati pronti a sacrificare qualcosa per lei, senza che lo chiedesse, perché lei aveva questo potere.Anche i colleghi di Valentino, dipendente della6000 addetti, hanno voluto sacrificare qualcosa per Maila: hanno offerto al giovane leperchè potesse assisterla.