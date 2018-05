Pensioni, in un mese 4.119 domande all'Inps per l'Ape volontario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A quasi un mese dall'avvio della possibilità di presentare domanda per ottenere l' Ape volontario (l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica) sono state 4.119 le domande presentate all'Inps per il prestito. Lo si apprende dall'Inps. L'importo medio chiesto è di 934 euro al mese mentre la durata media dell'erogazione è di 24 mesi.La domanda di accesso all' Ape volontario comprende la proposta del contratto di finanziamento, la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, l'istanza di accesso al fondo di garanzia e la domanda di pensione di vecchiaia.Per chiedere il prestito bisogna avere almeno 63 anni di età e almeno 20 di contributi versati in una sola gestione.