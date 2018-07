Cdp, trovata l'intesa: Palermo ad. Rivera dg al Tesoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fumata bianca sulla Cassa depositi e prestiti (Cdp) dal vertice di Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, i ministri Luigi Di Maio e Giovanni Tria, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Il nuovo amministratore delegato è l'attuale direttore finanziario Fabrizio Palermo. Nell'incontro è stata dunque stata trovata l'intesa sul vertice della «cassaforte» di Stato. Durante il vertice a Palazzo Chigi è stato raggiunto anche l'accordo per la nomina del nuovo direttore generale del Tesoro, individuato in Alessandro Rivera, attuale responsabiel del dipartimento banche. Alla presidenza di Cdp invece, come noto, andrà Massimo Tononi, indicato dalle Fondazioni azioniste di minoranza.L'accordo raggiunto tra M5S e Lega con il ministro dell'Economia e il presidente del Consiglio sulle nomine in Cdp sarebbe un'intesa ampia che, per quanto riguarda la Cassa, coinvolge l'intera governance dell'istituto. È quanto filtra da ambienti vicini alle trattative. Per questo si fa notare che formalmente la comunicazione della lista dei candidati dovrebbe avvenire nel luogo deputato a questo, e cioè l'assemblea degli azionisti riconvocata per il 24 luglio.«L'obiettivo è trovare i migliori, se nel trovare i migliori c'è una discussione interna al governo ben venga. L'importante è che tutto quello che facciamo sia un compromesso sempre al rialzo e mai al ribasso, quindi un punto di caduta al rialzo», aveva detto in precedenza Di Maio interpellato a Montecitorio sullo stallo sulle nomine dei vertici di Cassa depositi e prestiti.