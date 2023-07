Voucher prestazioni occasionali, ora si compra dal tabaccaio (oltre che alle Poste): le novità del Decreto Lavoro

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 3 luglio 2023 n. 85, di conversione del Decreto Lavoro 48/2023. Sono molteplici le novità introdotte in materia di voucher e prestazioni occasionali.

Le modifiche apportate dalla nuova norma riguardano l'articolo 54-bis del Decreto-Legge del 24 aprile 2017 n. 50 (poi convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017), sulle «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».

Prestazioni occasionali e voucher: cosa cambia

La nuova legge innalza la soglia prevista per l'utilizzo di prestazioni occasionali tramite i voucher telematici emessi dall'INPS, da 10.000 a 15.000 euro annui, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Va ricordato, inoltre, che la misura non è applicabile a tutte le aziende di questi settori ma solo ai datori di lavoro che hanno assunto un massimo di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Restano fermi i valori soglia per gli altri settori (10.000 euro di prestazioni complessive annue per le imprese con un un massimo di 10 dipendenti assunti), come modificati dall'Ultima legge di bilancio 2023.

Libretto famiglia: le novità

Un'altra novità riguarda il Libretto Famiglia, ovvero il libretto nominativo prefinanziato di cui i datori di lavoro si avvalgono per usufruire delle prestazioni occasionali. È composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, un importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora.

La nuova legge stabilisce che ciascun utilizzatore di prestazioni occasionali potrà acquistare il "Libretto Famiglia", non solo sulla piattaforma informatica INPS ma anche presso tutti gli uffici postali e le rivendite di generi di monopolio.

Infine, i prestatori di lavoro potranno ottenere il pagamento delle prestazioni lavorative effettuate, i lavoratori potranno essere pagati a partire da 15 giorni dopo che la piattaforma informatica dell'Inps ha ricevuto, registrato e autorizzato i titoli di pagamento emessi dal Libretto Famiglia.