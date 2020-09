USA: Mnuchin, serve altro piano aiuti

(Teleborsa) - "Credo che un pacchetto di aiuti mirato sia ancora necessario e l'amministrazione è pronta a raggiungere un accordo bipartisan". Lo ha detto il segretario al Tesoro USA, Steven Mnuchin, nel suo discorso davanti alla commissione sui servizi finanziari della Camera, durante un'audizione sul coronavirus a cui ha partecipato anche il presidente della Fed, Jerome Powell.



Il governatore ha affermato che la banca centrale americana sosterrà l'economia "per tutto il tempo in cui sarà necessario". La nostra economia si riprenderà completamente da questo periodo difficile" - ha detto il banchiere - spiegando che la banca centrale continuerà gli aiuti per aiutarla nel superare la crisi legata alla pandemia da Covid-19, anche se "il percorso da seguire continua ad essere altamente incerto".





