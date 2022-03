Turismo, Ue avvia consultazione pubblica su revisione direttiva 2015

(Teleborsa) - La Commissione europea ha avviato oggi una consultazione pubblica sulla revisione della direttiva del 2015 sui pacchetti turistici. Con un comunicato, l'organo esecutivo comunitario sostiene che intende esaminare in che modo la direttiva possa continuare a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori ai viaggiatori in ogni circostanza, anche in tempi di crisi. L'iniziativa era stata annunciata nella nuova agenda dei consumatori della Commissione del 2020. La revisione della direttiva terrà conto dell'esperienza acquisita dal 2018, compresa la pandemia di Covid, che ha portato a cancellazioni di massa delle prenotazioni di viaggio. Sebbene la direttiva sui pacchetti turistici preveda il rimborso degli anticipi entro 14 giorni, nel pieno della pandemia a molti viaggiatori sono spesso stati imposti buoni e i rimborsi sono stati ritardati.

Bruxelles ricorda che nel maggio 2020 ha adottato una raccomandazione per garantire che i viaggiatori abbiano la possibilita' di essere rimborsati per i viaggi annullati e di ricevere buoni solo se lo preferiscono. Nel 2020 la Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti di 11 Stati membri che avevano temporaneamente limitato i diritti dei viaggiatori. "Le norme dell'Ue per la protezione dei consumatori garantiscono un elevato livello di protezione e diritti chiari per i viaggiatori. Ma a causa delle sfide emerse con la pandemia abbiamo visto anche i limiti di queste norme", ha rilevato Didier Reynders, Commissario per la Giustizia.

"La Commissione si è sempre impegnata per difendere i consumatori e garantire la solidità delle norme dell'Ue. Oggi - ha spiegato - dobbiamo imparare dalla pandemia per far sì che la direttiva sui pacchetti turistici sia a prova di crisi. Voglio che gli europei godano in ogni momento di norme di tutela dei consumatori rigorose". La consultazione pubblica è aperta a tutti i cittadini, compresi i singoli viaggiatori, le organizzazioni dei consumatori, i professionisti e le associazioni professionali pertinenti, in particolare a livello dell'Ue. Raccoglierà esperienze riguardanti le attuali norme sui pacchetti turistici e sui servizi collegati. I risultati della consultazione confluiranno nella valutazione della direttiva sui pacchetti turistici da parte della Commissione e nella preparazione di un'eventuale proposta di modifica della direttiva. La consultazione è disponibile online e sarà aperta fino al 10 maggio 2022.