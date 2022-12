Thales Alenia Space: lanciato con successo il satellite Meteosat di terza generazione-I1

(Teleborsa) - Migliorare le previsioni meteorologiche in Europa e in Africa. Questo l'obiettivo delrealizzato dal primo contraente, la joint venture(67%) e(33%), lanciato nella notte, con successo, da un razzo Ariane 5 nella Guyana francese, dallo spazioporto europeo di Kourou.– fa sapere Thales Alenia Space in una nota –, primo satellite ad immagini delprogettato come follow-on della serie Meteosat di seconda generazione (MSG), è il frutto di una collaborazione tra l'edper garantire la continuità del monitoraggio meteorologico ad alta risoluzione dopo il 2040. Realizzati da Thales Alenia Space in collaborazione con OHB, i satelliti MTG opereranno in orbita geostazionaria a 36mila km sopra la Terra e avranno una durata di vita di 8,5 anni.Ilè dotato di unun gioiello tecnologico in grado di fornire un'immagine completa della Terra ogni 10 minuti (contro i 15 minuti della generazione precedente) che include anche una modalità veloce per fornire immagini dell'Europa ogni 2,5 minuti. Con una risoluzione spaziale da 0,5 a 1 km,L'MTG-I1 è inoltre dotato di unestremamente sofisticato, il primo del suo genere in Europa. Sviluppato da Leonardo, LI è composto da quattro telescopi e sarà in grado di rilevare flash di lampi da nuvola a nuvola e da nuvola a terra in tutti i possibili scenari (ad esempio sia di giorno che di notte). Questo strumento unico consentirà di approfondire le nostre conoscenze su come si generano i fulmini, contribuire a rendere più affidabili gli avvisi di emergenza della popolazione, nonché a migliorare la conoscenza del meteo, la sicurezza del controllo del traffico aereo e la consapevolezza del cambiamento climatico.Questo primo satellite della famiglia MTG, chesarà affiancato da altri tre satelliti di imaging (MTG-I) e due satelliti di sounding (MTG-S) tra il 2024 e il 2033. Gestita da Eumetsat, questa costellazione geostazionaria segna un significativo miglioramento nella nostra capacità di rilevare eventi meteorologici estremi."Sono davvero orgoglioso del successo del lancio del primo satellite della flotta Meteosat di terza generazione – ha dichiarato–. Questo satellite non solo migliorerà le previsioni meteorologiche nell' immediato, ma ci darà anche un' anticipazione senza precedenti degli eventi meteorologici estremi in Europa e in Africa. Il lancio di MTG-I1 arriva al momento giusto per migliorare la localizzazione di tempeste violente, una minaccia crescente aggravata dai cambiamenti climatici. I nostri team possono essere molto orgogliosi del lavoro svolto su questo programma, insieme ai nostri partner di fiducia".La meteorologia europea è diventata sempre più accurata nel corso dei decenni. Con i, le immagini venivano aggiornate ogni 30 minuti, dato ridotto a 15 minuti con la seconda generazione.ridurrà ulteriormente questaa soli 10 minuti in modalità full e a 2,5 minuti in modalità fast per l'Europa, rendendo le previsioni meteo ancora più affidabili.I satelliti Meteosat sono la principale fonte di dati meteorologici per l'Europa e l'Africa dal 1977. I dati provenienti da questi satelliti sono uno dei contributi chiave dell'ESA e di Eumetsat al Sistema di osservazione globale dell'Organizzazione meteorologica mondiale.è stata prime contractor per i satelliti Meteosat per conto dell'ESA per oltre 30 anni. L'azienda ha consegnato in orbita sette satelliti Meteosat di prima generazione (il primo modello è stato lanciato nel novembre 1977) e quattro satelliti Meteosat di seconda generazione (MSG), due dei quali sono ancora oggi in servizio. Attualmente sta realizzando i sei satelliti Meteosat di terza generazione, in collaborazione con OHB. Thales Alenia Space sta, inoltre, contribuendo allo sviluppo del segmento di terra per Eumetsat, progettando e costruendo un componente per l'elaborazione dei dati di immagine di primo livello (IDPF).una joint venture Leonardo (67%) e Thales (33%), è anch'essa coinvolta nel segmento di terra – sia per l'acquisizione dei dati che per il comando e il controllo dei satelliti – e fornirà a Eumetsat servizi di lancio e di fase iniziale di orbita (LEOP) per due satelliti, con un'opzione per un terzo.