Supermercati più convenienti, la classifica di Altroconsumo: dove fare la spesa per risparmiare fino a 3mila euro

Sono Eurospin e Aldi i discount in testa alla classifica della convenienza per il 2022. Scegliendo i prodotti meno cari sui loro scaffali, una famiglia può risparmiare fino a 3.350 euro sulla spesa annua (secondo Istat 8.500 euro all'anno). In terza e quarta posizione ci sono Esselunga Superstore ed Esselunga, dove i prezzi sono mediamente più alti del 9 e 12% rispetto a quelli dei discount in testa, ma dove la spesa risulta la più conveniente per chi preferisce prodotti di marca.

Sono i risultati dell'indagine Altroconsumo che ha stilato la classifica dei supermercati più convenienti in Italia nel 2022. L'inchiesta ha monitorato 1,67 milioni di prezzi in 67 città, presso 1.171 negozi: 700 supermercati, 125 ipermercati e 346 discount. Ecco alcuni dettagli interessanti che sono emersi dall'indagine.

Esselunga la spesa più conveniente per prodotti di marca

Per chi non vuole rinunciare ai prodotti di marca (che spesso sono difficili da trovare negli scaffali del discount) è Esselunga l'insegna che garantisce la maggiore convenienza. Secondo Altroconsumo in un carrello di prodotti di marca all'Esselunga si risparmia fino al 9% in meno rispetto alla più costosa Carrefour Market (all'ultimo posto in classifica).

Spesa mista: vince Famila e Dok

Per un carrello di "Spesa mista" (che include tutti i tipi di prodotti, di marca, a marchio del distributore e più economici in assoluto) le insegne di supermercati e ipermercati più economiche sono Famila Superstore e Dok.

Eurospin e Aldi in testa alla classifica dei discount

Per chi guarda soprattutto alla convenienza le regine della classifica sono Eurospin e Aldi (a pari merito): qui, scegliendo i prodotti meno cari, la spesa costa fino al 34% in meno rispetto a Carrefour Market e tra il 9 e il 12% in meno rispetto a Esselunga Superstore ed Esselunga.

Inflazione vola ad agosto: +8,4%. Istat: mai così alta dal 1985

Carrefour prima in classifica per marchio commerciale

Per chi sceglie i prodotti con marchio commerciale (cioè con il brand del supermercato, chiamati anche Private Label) è Carrefour nel 2022 ad aggiudicarsi il titolo di miglior convenienza, spodestando Conad. I meno economici sono Bennet, Eurospar ed Esselunga: sono infatti più costosi rispettivamente del 19%, 18% e 16% rispetto a quelli Carrefour.

Il supermercato più conveniente d'Italia è a Vicenza

Tra le rivelazioni dell'inchiesta c'è anche quella del supermercato più conveniente d'Italia. Il punto vendita più economico tra quelli visitati è Emisfero di Vicenza, seguito da Mega di Treviso ed Esselunga di Mantova. Il supermercato più caro dell’inchiesta, invece, è Sigma di Ravenna, seguito da Coop di Venezia e Sigma di Parma.

Chi fa la spesa a Parma risparmia fino a 1410 euro all'anno

Chi fa la spesa a Parma risparmia di più che nel resto d'Italia: Altrconsumo ha calcolato che scegliendo i punti vendita meno cari (Esselunga Superstore) i cittadini potranno tagliare i costi della spesa del 18%, circa 1.410 euro all'anno.

In generale, al nord si risparmia di più. È possibile risparmiare molto scegliendo il negozio meno caro anche in altre città del Nord Italia come Venezia, Bologna, Ravenna e Vicenza. Al contrario, a Teramo, Taranto e Potenza, il massimo risparmio possibile oscilla tra 145 e 220 euro (2-3% della spesa totale annua).

Si tratta di una tendenza di lungo periodo: fino allo scorso anno, il 70% dei primi 30 punti vendita più economici si trovava nel Triveneto, ora la percentuale è calata al 40%. Nella classifica della convenienza del 2022 i primi 13 supermercati sono tutti al Nord. Il primo supermercato del centro-sud è in quattordicesima posizione ed è la Coop-Fi di Sesto Fiorentino, seguito, in quindicesima posizione Spesa 365 di Bari.

Chi ha aumentato di più i prezzi?

L'inflazione pesa sul carrello della spesa degli italiani nel 2022. Facendo un confronto con i prezzi dell'anno scorso, la grande distribuzione, in media ha aumentato i prezzi del 2,6%, ma scendendo nel dettaglio, c’è una grande differenza tra discount e super/iper.

In particolare sono stati i discount a registrare gli aumenti maggiori con un + 5,2%, anche se rimangono più economici rispetto a super e ipermercati. Questi ultimi hanno mantenuto i prezzi praticamente stabili, +1% in media.

Stesso prodotto, prezzi diversi

Altro dato curioso che emerge dall'indagine è che lo stesso prodotto, nella stessa città, può arrivare a costare anche il triplo in base al punto vendita scelto. Ad esempio, a Milano un detersivo per la lavatrice costava 7,50 euro in un supermercato e 2,75 euro in un altro: una differenza di prezzo del 173%.