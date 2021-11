Superbonus, si riunisce la cabina di regia. Arriva il decreto anti truffe sui falsi crediti

Superbonus, oggi alle 12 la cabina di regia su un decreto legge ad hoc con le norme anti truffa sul Superbonus al 110% mentre è previsto nel pomeriggio un Consiglio dei ministri per approvare il decreto. Il provvedimento dovrebbe confermare (a differenza di quanto previsto delle bozze della manovra) lo sconto in fattura e la cessione del credito ma dovrebbe introdurre controlli preventivi per evitare i casi di falsi crediti per frodare il fisco, denunciati dall'Agenzia delle entrate. Presenti i ministri Daniele Franco, Mariastella Gelmini, Andrea Orlando, Stefano Patuanelli, Giancarlo Giorgetti, Roberto Speranza, Elena Bonetti e il sottosegretario Roberto Garofoli.

APPROFONDIMENTI ITALIA Superbonus 110% villette, sconto in fattura e cancellazione del tetto... ECONOMIA Manovra verso il Senato, pressing sul Superbonus ECONOMIA Manovra, Superbonus: il tetto Isee su villette resta, la parola ora...

Superbonus 110% villette, sì allo sconto in fattura

Superbonus e il tetto per le villette

Toccherà al Parlamento invece intervenire sulla proroga del Superbonus per le villette solo per i nuclei con Isee inferiore ai 25mila euro. Un limite che ha acceso il dibattito politico con diverse forze in maggioranza che hanno cercato di tagliare il tetto modificando il testo atteso in Senato in questi giorni. Per il momento Draghi ha stoppato ogni tentativo perché l'estensione integrale del bonus edilizio al 110% sarebbe troppo oneroso per le casse dello Stato.

Le reazioni

«Il superbonus può essere uno strumento prezioso anche per la ricostruzione nelle zone terremotate, ma in Parlamento servirà uno sforzo in più per renderlo pienamente utilizzabile e per evitare che il rincaro delle materie prime diventi un ostacolo insormontabile. Meno burocrazia, più lavoro. La Lega c'è», ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.

Per Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, «meccanismi di controllo ben vengano se sono fatti in maniera efficace e intelligente e non repressiva, quindi se impediscono violazioni che possono esserci come ma come possono esserci in qualunque altre settore dove si muovono soldi pubblici. Vediamo come la faranno. Se la faranno che diventa una tortura per gli onesti - ha aggiunto - vuol dire che c'è la 'magagnà sotto e si fa solo per far finta. Si può giudicare solo quando ci sarà, ma il principio è scontato, non c'è nulla da commentare sul fatto che si vogliano evitare truffe».

«Il limite Isee per usufruire integralmente del Superbonus 110% sulle case mono e plurifamiliari deve essere cancellato - la nota di Agostino Santillo, vicepresidente gruppo M5S al Senato -. Il MoVimento 5 Stelle, ideatore della misura, è pienamente consapevole della necessità di mettere il Superbonus nella condizione di sprigionare tutte le sue potenzialità, come chiedono cittadini, imprese, associazioni di categoria e professionali. Per questo stiamo finalizzando emendamenti alla legge di bilancio che cancellano il riferimento al tetto Isee e al suo posto prevedono un requisito di stato di avanzamento lavori a 2022 inoltrato, grosso modo a metà anno, fissato al 30%. Questo comporterebbe anche il beneficio di sfruttare una Cila, ovvero una Comunicazione di inizio lavori, da noi peraltro già semplificata, a ridosso del termine entro cui effettuare la percentuale dei lavori necessaria a sfruttare appieno l'agevolazione. Si tratta solo di un primo passo del percorso che il MoVimento 5 Stelle vuole portare avanti durante l'iter della legge di bilancio al Senato per allargare il più possibile il Superbonus 110%»