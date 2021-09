Spingere al massimo la macchina Italia è l’obiettivo di tutti. Se tutto andrà secondo le previsioni il Pil del Paese andrà oltre il 6%. E dunque anche il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta è convinto da tempo che bisogna spingere al massimo anche la macchina statale. Per Brunetta, insomma, i dipendenti pubblici devono tornare in ufficio. E ora il ministro lo ha detto chiaramente, fissando anche una data per il rientro.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

...