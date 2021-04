Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(Teleborsa) - Nel prossimooltre al rinvio dello stop alle, potrebbero trovare spazio anche nuove misure dedicate alnella PA. Come ha anticipato il Sole 24 Ore, infatti, il governo sta valutando la possibilità per le amministrazioni pubbliche di far slittare all'accesso alla via semplificata allo smart working, cioè senza il bisogno del preventivo accordo individuale.La...