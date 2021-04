Lavoro agile emergenziale fino a fine luglio, ossia per tutta la durata dello stato di emergenza, che il governo si appresta a estendere con il decreto Covid sulle riaperture del 26 aprile. In pratica le aziende potranno continuare a far ricorso allo smart working senza dover sottoscrivere accordi individuali a monte, diversamente da quanto previsto dalla legge n. 81 del 2017 contenente le misure per la tutela del lavoro autonomo non...

