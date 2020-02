Coronavirus, rinviato al 2 aprile lo sciopero del traporto aereo previsto per il 25 febbraio

Lo sciopero di 24 ore del trasporto aereo previsto per il 25 febraio è stato differito al 2 aprile prossimo dai sindacati dopo aver preso atto dell'appello lanciato dal Garante degli scioperi. La Commissione di garanzia sugli scioperi aveva rivolto, a causa dell'emergenza Coronavirus, «un fermo invito affinché non vengano effettuate astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo 2020».



Alla base della protesta – proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo – vi è la «grave crisi che imperversa nel settore e il proliferare di situazioni di pesante disagio industriale», su tutte Air Italy e Alitalia ma anche il nodo dell'annullamento del finanziamento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo che contribuisce ad integrare i redditi dei lavoratori posti in ammortizzatore sociale. Alitalia aveva previsto la cancellazione di 350 voli.



La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, «preso atto dello stato di emergenza sanitaria proclamato sul territorio nazionale, rivolge un fermo invito a tutte le Organizzazioni sindacali ed alle associazioni professionali affinchè non vengano effettuate astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo 2020, al fine di evitare ulteriore aggravio alle Istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus». La Commissione monitorerà lo sviluppo di tale emergenza, riservandosi eventuali e successivi interventi in merito.