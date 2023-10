Sciopero venerdì 20 ottobre: bus, treni, aerei, scuole e ospedali a rischio stop. Orari e fasce di garanzia città per città

Sciopero venerdì 20 ottobre: bus, treni, aerei, scuole e ospedali a rischio stop.

Aerei

Negli aeroporti i voli garantiti sono quelli in partenza dalle ore 7.00 alle ore 10.0 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Per il resto sono già arrivate le prime cancellazioni, con la protesta che coinvolge il comparto dell'handling per il rinnovo del contratto, scaduto da sette anni, ribadisce Cub Trasporti. «Se applichiamo alle buste paga dei lavoratori il tasso di inflazione previsto dall'Istat si debbono rivalutare di 250 euro al mese», sottolinea la sigla sindacale, denunciando che Assohandler «si rifiuta di convocare i sindacati di base alle trattative nonostante la riuscita degli scioperi». E così a Malpensa e Linate sono stati cancellati il 20% dei voli in partenza, dalle tabelle aeroportuali risultano infatti già «cancellati 46 voli in partenza», afferma Cub. Ita Airways «si è vista costretta a cancellare 20 voli nazionali, di cui 16 previsti per la giornata del 20 ottobre», informa la compagnia, specificando che i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per viaggiare domani, «in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 25 ottobre» prossimo. Un presidio di lavoratori si terrà all'aeroporto di Fiumicino, dalle ore 10 presso il terminal 3. Ed un altro in Piazza del Campidoglio per «invertire la rotta della Giunta Gualtieri», rimarcano i sindacati.

Fasce di garanzia

Previsti presidi di lavoratori anche in altre città, tra le quali Torino, Genova, Firenze, Catania. Nelle ferrovie lo sciopero scatterà già alle 21 di questa sera per concludersi alle 21 di domani e riguarderà Fs, Italo e Trenord. Trenitalia ha assicurato che circoleranno regolarmente sia le Frecce sia gli Intercity. Problemi ci potrebbero essere, invece, per i treni regionali, anche se nel corso della giornata di domani sono previste le due fasce di garanzia: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, autobus, tram e metropolitane saranno interessati dallo stop sempre per 24 ore in tutta Italia. A Roma fasce di garanzia da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.01 alle ore 19.59. A Milano i treni della metropolitana circoleranno fino alle ore 18.00, mentre bus e tram saranno garantiti da inizio servizio fino alle 8.45 e tra le ore 15.00 e le ore 18.00.

Scuola

Potrebbero saltare migliaia di lezioni, domani 20 ottobre per lo sciopero generale che coinvolge sia i docenti, di ruolo e supplenti, sia il personale Ata vale a dire il personale di segreteria o gli addetti alle pulizie e alla sorveglianza. Una circolare del ministero dell’istruzione e del merito chiarisce che saranno le singole scuole a trovare le soluzioni possibili e a dare informazioni alle famiglie.

Qui la circolare informativa del Ministero.

Bus e metro

Servizio a singhiozzo anche per il trasporto pubblico locale, per l’intera giornata. In questo caso ogni azienda di trasporto ha la sua fascia oraria a rischio. Nel caso di Roma, ad esempio, l’Atac fa sapere che Cub Trasporti e Sgb hanno aderito, separatamente, allo sciopero generale di 24 ore, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. A Milano l’Atm fa sapere che lo sciopero coinvolge le metropolitane solo dopo le 18, fino al termine del servizio; le linee di superficie sono a rischio invece dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine delle corse.

Autostrade e traghetti

Lo sciopero riguarda anche le autostrade, dalle 22 di oggi alle 22 di domani, e i traghetti per le isole, sempre con la salvaguardia della fascia mattutina e preserale, anche se in questi periodo per molte isole, soprattuto le minori, i collegamenti sono assai rarefatti.

Trenitali e Italo

Il personale del Gruppo FS sciopererà dalle 21.00 di giovedì 19 ottobre alle 21.00 di venerdì 20 ottobre. Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00), consultabili nella sezione

Treni garantiti in caso di sciopero del sito di Trenitalia.

Qui la lista dei treni garantiti da Italo.

Roma

Ecco le fasce garantite per i mezzi del trasporto pubblico locale a Roma gestito da Atac.



GIORNATA DEL 20 OTTOBRE 2023

-GARANTITE le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.01 alle ore 19.59

-NON GARANTITO il servizio sull'intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

-NON GARANTITE le corse delle linee metro A-B-C previste dopo le ore 24

-NON GARANTITE le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980



NOTTE 21/22 OTTOBRE 2023

-GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n")

-NON GARANTITE dopo le ore 24 il servizio metro A-B-C, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980

Milano

ATM fa sapere che lo sciopero potrebbe coinvolgere:

- le metropolitane solo dopo le 18, fino al termine del servizio

- le linee di superficie dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio

Per quanto riguarda la funicolare Como-Brunate, l'agitazione potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle le 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio.

Napoli

Il Gruppo Fs Italiane ha delineato dei corridoi temporali di servizio garantito. Nei giorni feriali, dalle ore 6 alle ore 9 del mattino e dalle ore 18 alle ore 21 della sera, i treni continueranno a percorrere i loro itinerari. Lo sciopero potrebbe coinvolgere anche i treni della Metropolitana Linea 2 di Napoli, essendo la stessa gestita da parte di Ferrovie dello Stato. Il conto alla rovescia è iniziato. A partire dalle ore 21:00 di giovedì 19 ottobre, il personale aderente allo sciopero incrocerà le braccia. Questa sospensione del servizio perdurerà fino alle ore 21:00 di venerdì 20 ottobre.

Bologna

Tper ha comunicato che i servizi bus non saranno garantiti dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Lo sciopero coinvolgerà anche il personale dedicato al “Marconi Express”.

Dei mezzi urbani, suburbani ed extraurbani saranno garantite soltanto le corse dal capolinea centrale verso la periferia e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Lo sciopero coinvolgerà anche il personale dedicato al ‘Marconi Express’ (dalla stazione centrale all'aeroporto). Durante lo sciopero per qualsiasi informazione è attivo il call center telefonico al numero 051-290290.

Presidi e manifestazioni

Presidi e manifestazioni si terranno a Torino, Palazzo della Regione, dalle 10 alle 12.30; Roma, Aeroporto di Fiumicino, Terminal 3 alle 10; Firenze, Ospedale di Careggi dalle 9.30; Catania, Assessorato alle Politiche sociali e Welfare dalle 10.30; Genova, Prefettura dalle 9.30; Carugate (Milano) Ikea dalle 10; Monza all'Ospedale San Gerardo dalle 10; Collegno (Torino) Ikea alle 6.30; Savona, Prefettura 10-11.30; Gricignano di Aversa (Caserta), Base Nato Contrada Boscariello dalle 10.