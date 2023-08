Putin, Russia vara il rublo digitale: così Mosca prova ad aggirare le sanzioni contro le sue banche

Dopo un lavoro preparatorio durato due anni, la Russia ha rotto gli indugi, avviando un progetto pilota per l'introduzione del rublo digitale che ha tra i suoi obiettivi quello di garantirsi l'accesso alle transazioni internazionali contrastando gli effetti delle sanzioni occidentali contro le sue banche.

Ed è significativo che tra i 20 Paesi che hanno già avviato iniziative di questo tipo figurano la Cina e l'India, che mantengono immutati i loro rapporti economici-finanziari con Mosca.

La Russia vara il rublo digitale

Ma realizzare un sistema alternativo a quello bancario tradizionale appare ancora come un traguardo lontano.

La moneta nazionale

La moneta nazionale ha reagito lentamente a questa cura da cavallo, riprendendosi gradualmente dai record negativi di 101 rubli per dollaro e 111 rubli per euro di lunedì. Nel tardo pomeriggio il dollaro è sceso sotto i 95 rubli e l'euro sotto i 103 rubli. Per quanto riguarda il varo sperimentale del rublo digitale - che non ha nulla a che vedere con questa tempesta - le autorità russe affermano che se tutto procederà secondo i piani, dal 2025 la moneta nazionale nella sua nuova forma potrà essere utilizzata da tutti i cittadini e le aziende. «Naturalmente se lo vorranno», ha tenuto a sottolineare Olga Skorobogatova, prima vice governatrice della Banca di Russia, che ha negato ogni intenzione da parte delle autorità di volere utilizzare il nuovo sistema per rafforzare il controllo sui cittadini al fine di reprimere il dissenso. Un pericolo che è invece reale secondo il sito dell'opposizione Meduza, secondo il quale lo Stato potrà esercitare una forma di controllo più diretta sulle transazioni dei cittadini, e quindi all'occorrenza limitare i trasferimenti di denaro a cosiddetti «agenti stranieri» o a candidati sgraditi nelle elezioni.

LE MIRE DI MOSCA

La principale aspirazione di Mosca, comunque, è entrare a far parte di un club di Paesi con i quali potere continuare le transazioni evitando gli effetti delle sanzioni, che hanno tagliato fuori molte banche russe dai circuiti internazionali, compreso il sistema Swift. Ma fino ad ora mancano gli strumenti che consentano i pagamenti transnazionali con il nuovo sistema. Due i metodi proposti dalla Banca di Russia: un coordinamento tra le piattaforme digitali dei diversi Paesi con regole condivise che permettano i trasferimenti di fondi, oppure la costituzione di un singolo hub al quale si dovranno connettere le piattaforme di ciascun Paese. Soluzioni che comunque dovrebbero richiedere parecchio tempo.