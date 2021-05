Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(Teleborsa) - Laha deciso di emettere sui mercati finanziari le primeper finanziare i piani nazionali di ripresa e resilienza del "" già durante il mese di giugno, per poter dare il via alle prime erogazioni dei pre-finanziamenti a luglio, almeno per ipresentati a fine aprile, come ad esempio quello italiano. I Piani Nazionali dovrebbero ricevere il via libera da Bruxelles...