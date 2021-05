Pensioni, a fine anno si conclude la sperimentazione di Quota 100 (la possibilità di lasciare il lavoro con almeno 62 anni di età e 38 di contributi) e l'uscita con 67 anni di età tornerà la via principale per smettere di lavorare. Il governo infatti non è intenzionato a a prorogare la misura voluta nel 2019 dal governo Lega-M5s. Si potrà comunque uscire dal lavoro con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi per le lavoratrici)...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati