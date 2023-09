Pensioni ottobre, cedolino e calendario pagamenti. Aumenti tra rimborsi Irpef e arretrati quattordicesima

Pensioni ottobre 2023, tutte le informazioni su cedolino, date, calendario per il ritiro, aumenti e trattenute.

Il calendario

La data del pagamento è come sempre nel primo giorno bancabile.

A ottobre non sarà l'1 ma il 2, lunedì. Negli uffici postali, si procede al pagamento in ordine alfabetico in base al cognome a partire dal 2 ottobre fino ai giorni successivi.

Lunedì 2 ottobre 2023: cognomi dalla lettera A alla B;

Martedì 3 ottobre 2023: cognomi dalla lettera C alla D;

Mercoledì 4 ottobre 2023: cognomi dalla lettera E alla K;

Giovedì 5 ottobre 2023: cognomi dalla lettera L alla O;

Venerdì 6 ottobre 2023: cognomi dalla lettera P alla R;

Sabato 7 ottobre 2023 (solo la mattina): cognomi dalla lettera S alla Z.

Il cedolino

Per consultare in anticipo l’importo pensionistico di ottobre basta fare accesso all’area riservata del sito Internet dell’Inps utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS ed entrare all’interno del Fascicolo previdenziale o cercare la voce Cedolino pensione nella barra di ricerca. Con la pensione di ottobre alcuni pensionati potrebbero ricevere anche il rimborso della dichiarazione dei redditi del modello 730.

Pensioni, Quota 103: stipendi più ricchi per chi resta al lavoro. I contributi direttamente in busta paga

Gli aumenti

Per quanto riguarda gli aumenti della pensione per il mese di ottobre 2023, riguarderanno gli over 75 (un aumento di circa 36,08 euro) con un nuovo importo minimo pari a 599,82 euro. Inoltre, riceveranno una pensione più alta coloro che non hanno ancora ottenuto il rimborso Irpef nei precedenti cedolini e/o gli arretrati della quattordicesima qualora non ancora corrisposti dall’Inps.