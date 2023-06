Pensioni luglio 2023, gli aumenti e il calendario: quattordicesima, minime più alte e arretrati. Ecco gli importi

Tra una settimana ecco le maxi pensioni di luglio. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di sabato 1 luglio, quando verranno staccati i primi assegni. Aumenti previsti sia per le pensioni più basse che per gli altri grazie alla quattordicesima per chi soddisfa i requisiti fissati dalla legge introdotta per la prima volta nel 2007.

E arrivano anche gli arretrati.

Gli aumenti

Pensioni più alte per tutti, quindi. Chi ha un assegno inferiore al trattamento minimo riceverà gli arretrati pari a +1,5%, del periodo da gennaio a dicembre 2023 (tredicesima compresa). Inoltre, per le minime dei pensionati con più di 75 anni, è previsto un aumento del 6,4%. A questi aumenti andranno aggiunti gli arretrati: sarà effettuato un ricalcolo con una maggiorazione del 7% per ogni mese di pensione spettante. L'entità sarà compresa tra i 563 euro per chi è meno anziano ai circa 600 euro per chi ha compiuto 75 anni. Sotto quell'età il tetto massimo che si potrà raggiungere è di 572 euro.

Le pensioni minime

La legge di Bilancio 2023 ha previsto il rialzo delle pensioni minime per contrastare l'impatto negativo dell'inflazione sui consumi. Riguarderà solo gli ex lavoratori e quindi solo chi ha versato contributi previdenziali.

Gli arretrati

Per tutti i beneficiari dell'aumento pensionistico minimo arriveranno anche gli arretrati da gennaio, pari a circa 200 euro per i più anziani. La misura si somma all'adeguamento al carovita.

La quattordicesima

Ma non è finita qui. Perché a luglio arriverà anche la quattordicesima per chi ha più di 64 anni. L'assegno extra spetta a coloro che hanno un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) fino al 2016 e fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017. Spetta anche ai titolari di pensioni di reversibilità a determinate condizioni come il reddito e il numero di beneficiari. In questo caso. Si parte da un minimo di 336 euro e si arriva a un massimo di 655 euro.

Il calendario

Il 1° luglio è sabato, motivo per cui i pensionati che ricevono i pagamenti sul conto bancario dovranno attendere qualche giorno in più: gli accrediti arriveranno lunedì 3 luglio. Per il ritiro alle Poste, c'è il consueto calendario in ordine alfabetico.

Sabato 1° luglio 2023 - Cognomi dalla A alla B;

Lunedì 3 luglio 2023 - Cognomi dalla C alla D;

Martedì 4 luglio 2023 - Cognomi dalla E alla K;

Mercoledì 5 luglio 2023 - Cognomi dalla L alla O;

Giovedì 6 luglio 2023 - Cognomi dalla P alla R;

Venerdì 7 luglio 2023 - Cognomi dalla S alla Z.