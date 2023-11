Pensioni dicembre, pagamenti dall'1: aumenti con tredicesima (con bonus) e rivalutazione: date e importi

Pensioni. Scattano domani, 1 dicembre, i pagamenti dell'ultima mensilità 2023. E gli assegni che arriveranno saranno piuttosto congrui. Innanzitutto, contestualmente al pagamento, arriverà la tredicesima.

Pensioni, aumenti per rivalutazione, quota 103 e vecchiaia: tutte le novità del 2024

La variazione percentuale definitiva calcolata dall'Istat per l'anno 2022, da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2023, come sottolineato dall'Inps è pari al +8,1%. Sono interessate dall'operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l'anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni.

Tredicesima pensionati, a chi spetta

Non tutti i pensionati percepiscono la tredicesima. Chi ha la cosiddetta "pensione di cittadinanza" non la percepisce. Spetta, invece, alle seguenti categorie:

percettori di pensione di vecchiaia

percettori di pensione anticipata (ovvero l’ex pensione di anzianità)

titolari di prestazioni assistenziali (l’assegno sociale e la pensione d’invalidità)

titolari della pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità.

Tredicesima, come si calcola

L’importo della tredicesima nella maggior parte dei casi è uguale a quello del rateo mensile di pensione. Regola che, però, vale solo per chi già percepisce la pensione da almeno un anno. Questo perché il calcolo della tredicesima si calcola partendo dall’importo della pensione lorda mensile per il numero di mesi di pensionamento effettivo, che va poi diviso per 12. Verrà inoltre applicato l’aumento del 2% dell’assegno pensionistico lordo.

Bonus tredicesima

C’è poi il cosiddetto “bonus tredicesima”. E' un importo fisso di 154,94 euro. Ne hanno diritto solamente i pensionati che percepiscono una pensione d’importo non superiore al trattamento minimo. Pertanto per il 2022 è necessario che l’importo di pensione non superi i 7.327,32 euro euro l’anno. Spetta in misura parziale a coloro che superano questa soglia ma sono comunque dentro i 7.482,26 euro.

L’importo aggiuntivo spetta ai titolari di tutte le pensioni erogate dall’Inps con l’esclusione dei trattamenti assistenziali (pensioni e assegni sociali, prestazioni agli invalidi civili), delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda e dei trattamenti non aventi natura di pensione.

Pagamenti pensioni dicembre, le date

Ecco il calendario del pagamento delle pensioni di dicembre.

Venerdì 1 Dicembre 2023: cognomi dalla lettera A alla C

Sabato 2 Dicembre 2023 (solo mattina): cognomi dalla lettera D alla K

Lunedì 4 Dicembre 2023: cognomi dalla lettera L alla P

Martedì 5 Dicembre 2023: cognomi dalla lettera Q alla Z



Chi ha scelto come modalità di pagamento il versamento presso uno sportello bancario oppure su un conto corrente bancario/postale, può procedere al ritiro della pensione presso lo sportello della Banca o ATM già a partire dal 1 dicembre.

Rivalutazione, la tabella

Conguaglio rivalutazione, la circolare Inps