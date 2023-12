Patto di stabilità, trattativa nella notte: testo comune Italia, Francia, Germania e Spagna sul deficit

I ministri delle finanze non sono riusciti nella notte a trovare un accordo sulla riforma delle regole di bilancio così il negoziato riprende questa mattina.

Questa notte è stata evocata la possibilità di convocare a breve una nuova riunione per tentare un accordo entro fine anno. Tra una settimana a Bruxelles ci sarà la riunione del Consiglio europeo ma non si vuole portare il negoziato al tavolo dei capi di stato e di governo quantomeno perchè al momento si certificherebbe lo stallo. Fonti Ue confermano che le discussioni di ieri hanno riguardato essenzialmente gli aggiustamenti minimi per gli stati sotto procedura per deficit eccessivi e sulla loro modulazione in funzione degli investimenti e delle riforme. Le stesse fonti indicano che Francia, Germania, Italia e la presidenza spagnola dell' Ecofin hanno preparato un compromesso e su questo continueranno analisi e discussioni: si tratta di tenere conto dell'impatto del rialzo dei tassi di interesse sul periodo 2025-2027 e di assicurare dei margini di manovra necessari per continuare a investire e impegnarsi in riforme strutturali. Il ministro Le Maire ritiene che nella notte siano stati fatti 'progressi essenzialì e che comunque 'l' Ecofin dovrebbe poter arrivare prima della fine dell'anno a un accordo che fissi regole coerenti e riconosca l'importanza degli investimenti e delle riformè. Segno, appunto, che la riunione di oggi non apporterebbe novità. 'Siamo vicini a un accordo, c'è ancora del lavoro da fare nei prossimi giornì, dice la presidenza spagnola dell' Ecofin. Antonio Pollio Salimbeni